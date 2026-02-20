Consorzio Unico di Bacino Errico FI | Retribuzioni non pagate e criticità contributive la Regione intervenga subito
Errico di Forza Italia denuncia che i lavoratori del Consorzio Unico di Bacino non hanno ricevuto le retribuzioni da mesi, peggiorando le loro condizioni economiche. La causa è legata a problemi contributivi e ritardi nei pagamenti che continuano a protrarsi. Le famiglie di questi operai vivono in difficoltà e chiedono interventi urgenti. La regione deve intervenire subito per risolvere questa crisi e garantire i salari ai dipendenti. La situazione richiede una risposta immediata per evitare ulteriori conseguenze.
Tempo di lettura: 2 minuti “La situazione dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino non è più sostenibile e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Regione Campania”. Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un’interrogazione all’assessore regionale all’Ambiente Claudia Pecoraro per fare piena luce sulle gravi criticità retributive e contributive che interessano il personale del Consorzio. Da tempo, infatti, i dipendenti denunciano il mancato pagamento di più mensilità, una condizione che sta producendo pesanti ricadute sul piano economico e personale, alimentando un clima di incertezza e disagio diffuso.🔗 Leggi su Anteprima24.it
