Emergenza al Consorzio Unico di Bacino | lavoratori senza stipendio e contributi a rischio

Il Consorzio Unico di Bacino affronta un grave problema: i lavoratori non ricevono lo stipendio da mesi e i contributi sono in arretrato. La causa principale è una crisi finanziaria che ha bloccato le operazioni e ridotto le entrate. Circa 150 dipendenti rischiano di perdere il sostegno economico e di non poter coprire le spese quotidiane. La situazione si fa sempre più difficile, con i lavoratori che attendono risposte concrete.

"La situazione dei lavoratori del Consorzio Unico di Bacino non è più sostenibile e richiede un intervento immediato e risolutivo da parte della Regione Campania". Lo afferma il consigliere regionale di Forza Italia Fernando Errico, che ha presentato un'interrogazione all'assessore regionale all'Ambiente Claudia Pecoraro per fare piena luce sulle gravi criticità retributive e contributive che interessano il personale del Consorzio. Da tempo, infatti, i dipendenti denunciano il mancato pagamento di più mensilità, una condizione che sta producendo pesanti ricadute sul piano economico e personale, alimentando un clima di incertezza e disagio diffuso.