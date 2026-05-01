La Reggiana perde il derby col Modena | ora è a un passo dalla Serie C

Il 1 maggio 2026, la Reggiana ha perso il derby contro il Modena. La sconfitta avvicina i granata alla retrocessione in Serie C, anche se matematicamente la permanenza in Serie B non è ancora esclusa. All’ultima giornata di campionato, i risultati degli altri incontri saranno determinanti per i possibili playout, che potrebbero ancora salvare la squadra.

Reggio Emilia, 1 maggio 2026 – La Reggiana perde il derby col Modena ed è ad un passo dalla Serie C. La matematica tiene ancora in vita i granata che all’ultima giornata dovranno sperare in un incrocio di risultati favorevoli per agganciare i playout. Nell’ordine: battere la Sampdoria, sperare che lo Spezia faccia il blitz a Pescara, che il Bari perda a Catanzaro e che una tra Entella, Südtirol ed Empoli non vinca (altrimenti ci sarebbero più di 4 punti tra la quartultima e la quintultima: niente playout). In questo modo ci sarebbe una classifica avulsa a 37 con Spezia e Bari e Portanova e compagni sarebbero davanti ad entrambe, col Pescara che resterebbe a 34.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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