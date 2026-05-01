La reazione Stipendi non pagati al Chieti nessuna penalità La Recanatese è furibonda per la sentenza

In seguito alla decisione giudiziaria riguardante i salari non saldati, il Chieti non ha subito penalizzazioni in classifica. La Recanatese ha espresso forte insoddisfazione per la sentenza, considerandola ingiusta. La vicenda ha suscitato reazioni diverse tra le squadre coinvolte, mentre i tifosi e gli addetti ai lavori seguono con attenzione le evoluzioni di questa controversia legale. La questione riguarda il mancato pagamento degli stipendi e le conseguenti sanzioni sportive.

Come volevasi dimostrare la montagna ha partorito il classico topolino, anzi nemmeno quello visto che il Chieti se la cava senza i temuti punti di penalizzazione che sarebbero stati sacrosanti. La decisione della sezione disciplinare del Tribunale Federale Nazionale è arrivata nel pomeriggio. Nel dispositivo, firmato dal Presidente Carlo Sica, dal relatore Andrea Giordano e dal segretario Marco Lai, le sanzioni irrogate sono tre mesi di inibizione per il presidente del club abruzzese Giuseppe Gianni Di Labio ed un’ammenda di 5 mila euro alla Società. Con tanti saluti, verrebbe da dire, a quei dirigenti che fanno della puntualità nella corresponsione degli emolumenti, rispettando ogni scadenza federale, una sorta di mantra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - La reazione. Stipendi non pagati, al Chieti nessuna penalità. La Recanatese è furibonda per la sentenza Notizie correlate Chieti calcio, arriva la sentenza del tribunale federale: nessuna penalizzazioneBoccata d'ossigeno per il Chieti Fc: nessun punto di penalizzazione per il club neroverde. Ducati svela la reazione interna alla penalità di Marquez nella Sprintl’apertura della stagione 2026 della MotoGP propone una finestra sul paddock che racconta, dall’interno, i momenti chiave di Buriram: una cornice che... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lavoro usurante in sanità: servono tutele per tutte le professioni; Licenziato per aver preteso lo stipendio. Risarcito con 30.000 euro; Stipendi dei giocatori del Chelsea — guadagni e dettagli dei contratti; La Repubblica della Carnia rivive a Rosario per un 25 aprile di memoria e Resistenza. La reazione. Stipendi non pagati, al Chieti nessuna penalità. La Recanatese è furibonda per la sentenzaCome volevasi dimostrare la montagna ha partorito il classico topolino, anzi nemmeno quello visto che il Chieti se la cava senza i temuti punti di penalizzazione che sarebbero stati sacrosanti. La dec ... sport.quotidiano.net La nautica che annaspa. Sindacati alla Silent: Stipendi non pagatiGli operai della Silent senza stipendio da due mesi e con la produzione ferma. Gli yacht sopra i 24 metri (vedi Azimut Benetti) per i quali non è possibile spostare la produzione su Fano per via dei ... ilrestodelcarlino.it Buon Primo Maggio a tutti! In occasione della Festa dei Lavoratori, il Partito Liberaldemocratico vuole ricordarvi: 1) quali sono per noi le prime tre priorità sul mercato del lavoro oggi (stipendi, stipendi e stipendi). 2) le quattro proposte che facciamo per aiutare - facebook.com facebook PROPOSTA 3. Realtà produttive molto piccole non potranno mai pagare stipendi elevati. Pure se glielo imponi per legge (piuttosto falliscono). Allora la sfida è incentivare la crescita dimensionale delle microimprese. 4/n x.com