Ducati svela la reazione interna alla penalità di Marquez nella Sprint

Ducati ha rivelato come il team abbia reagito alla penalità inflitta a Marquez durante la Sprint a Buriram. La stagione 2026 della MotoGP inizia con un focus sulle dinamiche interne del paddock, offrendo uno sguardo sui momenti decisivi vissuti durante l’evento. La narrazione si concentra sulle reazioni e le decisioni del team, senza approfondire cause o motivazioni.

l'apertura della stagione 2026 della MotoGP propone una finestra sul paddock che racconta, dall'interno, i momenti chiave di Buriram: una cornice che mette in evidenza il ritorno della rivalità, le dinamiche tra squadra e piloti, e le riflessioni di chi lavora dietro le quinte. il video ufficiale di Inside Ducati riporta il weekend thailandese concentrandosi sull'episodio della Sprint e sulla conseguente sanzione, offrendo una lettura delle scelte tecnico-sportive senza indugi su polemiche estranee all'occasione di pista. la scena centrale è stata la manovra in Sprint tra marquez e pedro acosta, con il contatto che ha determinato la necessità di restituire la posizione.