Selvaggia Lucarelli ufficializza la partecipazione al Grande Fratello è addio a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli annuncia su Instagram di entrare nel cast del Grande Fratello, lasciando Ballando con le stelle. La giornalista ha condiviso una stories con una lista di concorrenti, confermando il suo impegno nel nuovo reality. La decisione arriva dopo settimane di rumors e discussioni sui social. La sua presenza nel programma cambierà sicuramente l’andamento delle dinamiche nella casa. La sua scelta sorprende molti fan e osservatori del mondo dello spettacolo.