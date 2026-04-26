Curro, Lope e Pia progettano il ritorno alla gioielleria Llop consapevoli del pericolo, Emilia sogna la fuga con Don Romulo ma deve mantenere il segreto assoluto imposto dal maggiordomo. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: mentre Emilia sogna la fuga con Romulo, Angela mette in atto un colpo di testa contro la madre.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 27 aprile: Curro studia il piano per smascherare Esmeralda

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