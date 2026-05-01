Mentre Manuel e Toño lavorano all'hangar, scoprono una presenza sospetta che li osserva nell'ombra. Intanto Curro approfitta del caos per muoversi di nascosto e andare verso la gioielleria Llop. La Promessa andrà in onda domani alle 19:40 nell'access prime time su Rete 4. La celebre soap opera spagnola, trasmessa dal lunedì alla domenica e disponibile anche in live streaming e on demand su Mediaset Infinity, è ambientata nei dintorni di Cordova e racconta le complesse vicende che si svolgono nel palazzo dei marchesi di Luján. Ecco un'anteprima delle anticipazioni della puntata: Manuel scopre un intruso tra i suoi motori, mentre Curro usa il caos come copertura per tornare alla gioielleria Llop nonostante i timori di Lope Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola: Adriano rifiuta il titolo nobiliare.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La Promessa anticipazioni 2 maggio: Manuel scopre una spia nell'hangar, Curro indaga

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