Curro minaccia con un’arma e respinge Manuel: scopri cosa succede nella scena più intensa di La Promesa Le prossime puntate di La Promesa portano con sé un’ondata di tensione emotiva e dramma psicologico che ruota intorno a un personaggio sempre più fragile: Curro. Il giovane, spinto ai limiti dalla sofferenza, si chiude in se stesso, isolandosi dal mondo che lo circonda. Il suo stato mentale appare compromesso, e quando Manuel cerca un contatto, la risposta è sconcertante: Curro impugna un’arma, lasciando intendere che la sua disperazione ha ormai superato ogni confine. Curro fuori controllo: la realtà si confonde. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro Spara A Manuel!

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Curro Spara A Manuel!

