La Primavera Medievale fiorisce a Bevagna Grande spettacolo tra taverne mestieri e giullari

A Bevagna si svolge fino a domenica la manifestazione intitolata “Primavera Medievale”, un evento che coinvolge storici, musicisti e artigiani. La kermesse si concentra sul tema “Francesco, il Santo che chiamò fratello il Sole”, e propone un calendario di iniziative tra taverne, mestieri antichi e spettacoli con giullari. La manifestazione intende ricreare un’atmosfera del passato, offrendo ai visitatori un viaggio nel tempo attraverso diverse attività e rappresentazioni.

Viaggio nel tempo a Bevagna dove fiorisce la “ Primavera Medievale “ che fino a domenica accoglie storici, musicisti e artigiani per un fitto cartellone di iniziative dedicate al tema “ Francesco, il Santo che chiamò fratello il Sole”. La manifestazione è un’ideale anteprima culturale del Mercato delle Gaite e offre un programma ricchissimo aperto davvero a tutti - famiglie, giovani, esperti, turisti e visitatori - grazie a proposte che si snodano tra convegni, conferenze, spettacoli, giullari, cantastorie, visite guidate. Riaprono le taverne delle quattro Gaite e i Mestieri Medievali: Cartiera, Cereria, Dipintore e Setificio, torna il Mercato Medievale in piazza Silvestri con 20 stand.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La “Primavera Medievale“ fiorisce a Bevagna. Grande spettacolo tra taverne, mestieri e giullari Notizie correlate Leggi anche: Primavera Medievale a Bevagna con l'omaggio a san Francesco Festa del Santissimo Salvatore, non solo il carro coi buoi: "Anche cena medievale e mercato dei mestieri"La Festa del Santissimo Salvatore di Viterbo ha nella processione con il trittico trasportato sul carro dai buoi "il suo cuore", come afferma la... Altri aggiornamenti Temi più discussi: La Primavera Medievale fiorisce a Bevagna. Grande spettacolo tra taverne, mestieri e giullari; Bevagna in festa La Primavera medievale; 10 e luce, dal libro al film. Lucia Annunciata presenta Porte aperte; 10 posti da visitare in primavera a un’ora da Arezzo: idee di gita in Toscana. La Primavera Medievale fiorisce a Bevagna. Grande spettacolo tra taverne, mestieri e giullariViaggio nel tempo a Bevagna dove fiorisce la Primavera Medievale che fino a domenica accoglie storici, musicisti e artigiani ... lanazione.it Primavera Medievale a Bevagna con l'omaggio a san FrancescoInizia oggi la nuova edizione della Primavera Medievale di Bevagna. Dal 30 aprile al 3 maggio, il borgo umbro accoglie storici, musicisti e artigiani per quattro giorni dedicati al tema Francesco, il ... perugiatoday.it Santarcangelo in primavera fiorisce di eventi! 3 maggio Mercatino delle Famiglie 16/17 maggio Balconi Fioriti 24 maggio Bob Dylan Highway 65 3/10/ 17 / 24 giugno Tour medievale itinerante 12/13 giugno Mercatino mani in piazza 21 giugno Fest - facebook.com facebook