La primavera di Retroscena | arrivano Pipitone e Alfio Antico

A Ceglie Messapica, il mese di maggio si annuncia intenso con numerosi eventi, consolidando il ruolo di Retroscena come punto di riferimento per la musica dal vivo e le attività sociali nella zona. Tra gli appuntamenti di spicco ci sono le esibizioni di Pipitone e di Alfio Antico, protagonisti della scena musicale locale e nazionale. La programmazione di questo periodo mette in evidenza l’impegno di Retroscena nell’offrire momenti di intrattenimento e aggregazione.

CEGLIE MESSAPICA - Retroscena entra nel vivo della stagione primaverile con un calendario di maggio denso di appuntamenti, confermando la sua vocazione di centro nevralgico per la musica dal vivo e la socialità del territorio. Un mese che alterna momenti di condivisione associativa a eventi di.🔗 Leggi su Brindisireport.it Notizie correlate Denise Pipitone, è scontro tra i due padri: Antonio Pipitone diffida Pietro Pulizzi dopo una lite in un’autofficina di Mazara del ValloC’è di nuovo tensione sulla vicenda di Denise Pipitone: è scontro tra il padre legale e il padre biologico della bimba scomparsa in provincia di... Doppio weekend di cambiamenti: arrivano la primavera e l'ora legaleLa primavera astronomica del 2026 inizierà il 20 marzo, giorno in cui si verifica l’equinozio di primavera.