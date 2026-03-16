Doppio weekend di cambiamenti | arrivano la primavera e l' ora legale

Il 20 marzo del 2026 segnerà l'inizio della primavera astronomica, data dell’equinozio di primavera. Questo giorno porterà con sé anche l’entrata in vigore dell’ora legale, che sarà adottata in molte regioni. Due eventi che cambieranno il ritmo quotidiano e le abitudini delle persone, creando un doppio weekend di cambiamenti da notare in diverse aree.

La primavera astronomica del 2026 inizierà il 20 marzo, giorno in cui si verifica l’equinozio di primavera. In quel momento il Sole attraversa l’equatore celeste e il giorno e la notte hanno quasi la stessa durata. Da quella data le giornate iniziano ad allungarsi sempre di più, con il Sole che sale progressivamente più alto sull’orizzonte e temperature che, con il passare delle settimane, tendono ad aumentare. La stagione terminerà poi con il solstizio d’estate, quando il Sole raggiunge la massima declinazione verso nord. Nel 2026 questo evento cadrà intorno al 20–21 giugno, segnando l’inizio dell’estate astronomica. Oltre alla definizione astronomica esiste anche quella meteorologica, utilizzata da climatologi e meteorologi per analizzare il clima con maggiore precisione. 🔗 Leggi su Quicomo.it

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