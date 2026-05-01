Ciao Giorgia felice di conoscerti la premier Meloni a sorpresa da Pizzaut

La presidente del Consiglio è arrivata senza preavviso al ristorante PizzAut di Monza, in occasione della festa dei lavoratori. La visita, che non era stata comunicata in anticipo, si è svolta nel locale frequentato da persone con disabilità e operatori del settore. Nessun dettaglio ufficiale è stato fornito sul motivo della visita o sui contenuti delle eventuali conversazioni avvenute durante l'incontro.

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto il ristorante PizzAut di Monza, per una visita (fino ad ora non annunciata pubblicamente) nel giorno della festa dei lavoratori. La premier ha scelto di celebrare la ricorrenza dell'1 maggio nel locale fondato da Nico Acampora dove in cucina e.🔗 Leggi su Milanotoday.it Meloni a Pulp: lo scontro tra Marra e Sambruna a Non è la tv Notizie correlate Giorgia Meloni a sorpresa nel Golfo, la missione della premier «per la sicurezza energetica»: le tappe del viaggioGiorgia Meloni è atterrata a Gedda per un blitz diplomatico nel Golfo Persico che la porterà, nel giro di due giorni, a incontrare i principali... Leggi anche: Rimpasto escluso da Giorgia Meloni, la versione della premier sul "passo indietro" di Delmastro e Santanchè Tutti gli aggiornamenti Ciao Giorgia, felice di conoscerti, la premier Meloni a sorpresa da PizzautPreferiamo controllare una cosa in più, aspettare quando serve, farci una domanda scomoda invece di cercare una scorciatoia. Con due caffè al mese ci aiuti a offrire un punto di riferimento solido, an ... milanotoday.it Giorgia Centofanti è morta a 24 anni. Era figlia di Felice, ex colonna del Calcio Padova: «Ora sei libera»PADOVA - Era nata 24 anni fa ad Abano Terme, mentre il padre giocava nel Calcio Padova. Ora lui, l'ex calciatore Felice Centofanti, dopo una lunga sfida con la vita giocata insieme a tutta la sua ... ilgazzettino.it