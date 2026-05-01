La premier Meloni a sorpresa da Pizzaut | Ciao Giorgia felice di conoscerti

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha scelto il ristorante PizzAut di Monza, per una visita (fino ad ora non annunciata pubblicamente) nel giorno della festa dei lavoratori. La premier ha scelto di celebrare la ricorrenza dell'1 maggio nel locale fondato da Nico Acampora dove in cucina e.🔗 Leggi su Milanotoday.it

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La premier Giorgia Meloni visita Pizzaut di Monza per la Festa dei lavoratoriMonza, 1 maggio 2026 – Nel giorno della Festa del lavoro, i ragazzi e le ragazze del ristorante Pizzaut di Monza hanno ricevuto una visitatrice...

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Temi più discussi: Riunione informale dei Capi di Stato o di Governo dell'Unione europea a Cipro. Punto stampa di Giorgia Meloni. (Foto e Video); Il decreto sicurezza è legge: il governo vara subito anche il decreto correttivo. La firma di Mattarella. In Aula l'opposizione canta Bella ciao, ira di Salvini. Meloni: legalità non negoziabile; Decreto sicurezza è legge, via libera definitivo tra proteste, Bella ciao e inno di Mameli; L’opposizione? Canta Bella ciao... Non faremo misure acchiappavoti.

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Monza in visita a PizzAutLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accogliere la premier all'arrivo nel pi ... ansa.it

Ciao a tutti! Mi chiamo Giorgia, ho 25 anni e sono laureata in **Scienze dell’Educazione**. Ho esperienza negli **asili nido** e con bambini della prima infanzia, occupandomi sia della cura quotidiana sia di attività educative mirate allo sviluppo e all’autonomi - facebook.com facebook

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata a PizzAut per una visita alla sede di Monza della pizzeria che assume persone con lo spettro autistico. Ad accoglierla all'arrivo nel piazzale davanti al locale sono stati i ragazzi schierati di PizzAut con il patr x.com