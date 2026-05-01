Questa preghiera al Sacro Cuore di Gesù, spesso recitata da Padre Pio, è conosciuta per essere associata a richieste di grazie e miracoli. Padre Pio la pronunziava quotidianamente come parte delle sue pratiche religiose. La preghiera è stata tramandata come uno strumento di devozione e richiesta di aiuto divino tra i fedeli. Numerosi testimoni riferiscono di averla utilizzata in momenti di bisogno o di sofferenza.

La preghiera è una vera e propria connessione tra noi e il Cielo ed è un mezzo molto potente per comunicare con Dio. Pur non potendo vedere il Signore dal vivo, possiamo comunque percepirlo attraverso la nostra mente, la nostra anima, soprattutto nella meditazione e nella preghiera. Dio è di una potenza straordinaria, ma spesso manchiamo di fede, non crediamo abbastanza e così crediamo di non essere ascoltati. E invece basterebbe avere fede, affidarsi completamente a Lui, per poter ricevere tantissime grazie. Che poi, è importante anche andare oltre questo concetto. Il Signore ci ascolta sempre e se una nostra richiesta apparentemente non è accolta, molto spesso è perché c’è un bene superiore che Dio conosce ma noi no, perché, a differenza nostra, Dio ha una visione completa di ogni cosa.🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - La preghiera al Sacro Cuore di Gesù con cui Padre Pio otteneva grazie e miracoli

LA PREGHIERA DI GUARIGIONE PIÙ POTENTE DI SAN PADRE PIO - PER UN MIRACOLO IMPOSSIBILE OGGI

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