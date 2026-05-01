La portaerei Garibaldi verso l’Indonesia | quando un regalo rende più di una vendita

La portaerei Garibaldi sta per essere trasferita all’Indonesia, in un’operazione che coinvolge aspetti legali e amministrativi. La cessione avviene attraverso un accordo tra le autorità italiane e quelle indonesiane, con procedure formali che prevedono la firma di contratti e il rispetto di normative internazionali. La vendita o il dono di una nave di questa portata richiede inoltre una serie di autorizzazioni e controlli che coinvolgono vari enti pubblici.

La cessione della portaerei Garibaldi all’Indonesia non è un gesto di generosità militare, né un episodio marginale della gestione del patrimonio navale italiano. È un’operazione politica, industriale e strategica. Roma consegna gratuitamente una nave che ha segnato quarant’anni di storia della Marina militare, ma in cambio ottiene qualcosa che non compare nei bilanci immediati: influenza, accesso, relazioni, prospettive commerciali e presenza in una regione dove si decide una parte crescente degli equilibri mondiali. La Garibaldi, entrata in servizio nel 1985 e posta in riserva dalla fine del 2024, non è più al centro della postura navale italiana.🔗 Leggi su It.insideover.com

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