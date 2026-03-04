Nave Garibaldi verso l’Indonesia il rammarico di CONFAPI Taranto

La Nave Giuseppe Garibaldi, nota come C 551 e protagonista della Marina Militare per oltre vent’anni, si sta preparando a lasciare l’Italia per raggiungere l’Indonesia. La notizia ha suscitato rammarico tra le rappresentanze di CONFAPI Taranto, che esprimono il loro disappunto riguardo a questa possibile partenza. La nave, simbolo di lunga storia militare, sembra prossima a lasciare definitivamente il Paese.

Tarantini Time Quotidiano La storica Nave Giuseppe Garibaldi (C 551), per oltre vent'anni unità di bandiera della Marina Militare, sembra ormai destinata a lasciare definitivamente l'Italia. L'unità navale dovrebbe infatti essere ceduta a titolo gratuito alla Repubblica di Indonesia entro la fine dell'anno, in attesa dell'ultimo passaggio formale: il via libera delle Commissioni Difesa di Camera e Senato, che appare ormai una semplice formalità. Di fronte a questa prospettiva, il Dipartimento Nautico e Navalmeccanico di CONFAPI Taranto esprime apertamente il proprio rammarico. Con la cessione della portaerei svanisce infatti la possibilità – già considerata negli anni scorsi – di trasformare la Garibaldi in un museo galleggiante capace di raccontare la storia di una delle unità più rappresentative della flotta italiana.