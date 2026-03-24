Il Direttore nazionale degli Armamenti | La nave Garibaldi gratis all’Indonesia? Costerebbe di più demolirla

Il Direttore nazionale degli Armamenti ha precisato che consegnare gratuitamente la nave Garibaldi all’Indonesia comporterebbe costi maggiori rispetto alla demolizione. La discussione sul decreto del ministero è stata rinviata dalle commissioni parlamentari, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui tempi. La questione riguarda le decisioni relative alla gestione e al destino delle navi militari in attività.

Domanda: c’è spazio perché il passaggio di Nave Garibaldi alla Marina indonesiana avvenga non a titolo gratuito, come prevede lo schema di decreto del ministero della Difesa sottoposto all’esame delle commissioni parlamentari di Camera e Senato, ma previo pagamento di un corrispettivo? «Io credo di sì perché la parola sta alle Commissioni, cioè noi abbiamo fatto tutta l’istruttoria dopodiché la nave sarà ceduta a titolo gratuito ove e solo se le commissioni daranno il parere vincolante sì». L’indicazione è giunta dal Direttore nazionale degli Armamenti, Giacinto Ottaviani. L’ammiraglio è intervenuto in audizione martedì 24 marzo davanti alla Commissione Affari esteri e difesa del Senato. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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