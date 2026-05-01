La politica italiana fatica a rappresentare chi ha meno di quarant’anni

La politica italiana sembra incontrare difficoltà nel rappresentare le esigenze di chi ha meno di quarant’anni. Il recente Documento di finanza pubblica evidenzia un aumento della spesa pubblica previsto in un arco di quindici anni. Questa crescita si inserisce in un quadro di sfide economiche e sociali che coinvolgono diverse fasce della popolazione, con particolare attenzione alle generazioni più giovani.

Il nuovo Documento di finanza pubblica delinea un quindicennio di crescita della spesa pensionistica, con il picco che sarà toccato nel 2041, anno in cui il rapporto tra costo delle pensioni e Pil arriverà al 17,1 per cento – oggi, superata la soglia dei trecentocinquanta miliardi di euro, siamo al 15,2 per cento. Su Pagella Politica, Lorenzo Ruffino ha recentemente spiegato come i dipendenti guadagnino meno di vent’anni fa e i pensionati molto di più: il reddito da lavoro è diminuito, quello da pensione cresciuto in modo significativo, fino a pareggiare i due redditi medi e a far crescere il carico pensionistico più rapidamente del monte salari.🔗 Leggi su Linkiesta.it

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