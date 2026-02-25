A Piacenza scendono a 1876 le imprese di chi ha meno di 35 anni | in un anno 61 in meno

Complessivamente 1876 quelle registrate sul territorio a fine 2025, in riduzione del 3,1% a confronto con lo stesso periodo dell’anno precedente: l’analisi della Camera di Commercio In provincia di Piacenza cala il numero di imprese di chi ha meno di 35 anni: in un anno 61 in meno sul territorio locale, per un totale di 1876 rilevate sul territorio al 31 dicembre scorso, con un calo pari al 3,1%. LA QUOTA MAGGIORE NEI SERVIZI ALLE IMPRESE - Rispetto alla distribuzione settoriale, l’ente rileva che la più elevata presenza di imprese giovanili riguarda i servizi alle imprese, con 419 unità e un’incidenza sul totale delle imprese under 35 pari al 22,3%, seguiti dal commercio (356 unità, con una quota del 19,0%) e dalle costruzioni (353 e 18,8%). La graduatoria settoriale - sottolinea la Camera di Commercio - vede poi, nell’ordine, i servizi alla persona con 210 imprese giovanili attive, le attività di alloggio e ristorazione con 209 unità, l’agricoltura con 205 e, infine, il manifatturiero (121 imprese giovanili, pari al 6,4% del totale). 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Mutuo in Piemonte, quasi 4 su 10 hanno meno di 35 anniA causa dell’aumento dei prezzi delle case, quasi il 40% dei mutui in Piemonte viene richiesto da persone sotto i 35 anni.

Sempre meno le imprese in attività. In tre anni scomparse 55 aziendeNegli ultimi tre anni, 55 imprese hanno chiuso i battenti nel territorio comunale, a causa della crisi economica che ha colpito duramente le attività locali.

Argomenti discussi: La SIR torna a vincere. Con Piacenza è 3-2; Terza categoria, le partite di oggi 21 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Anticipi del sabato, le partite di oggi 21 febbraio 2026 LIVE. I risultati in tempo reale; Fratta Terme vs Faenza Calcio, cronaca e tabellino.

Piacenza - Oggi scendono in campo i biancorossi per la dodicesima giornata del Girone 2 di SERIE A SERIE A @amatoriunion_rugby Oggi 14.30 Stadio Beltrametti - Piacenza Diretta sui nostro canale Youtube Vi aspettiamo in ClubHouse a vedere - facebook.com facebook