Roma e non solo Nasce il Festival del Teatro di Poesia

È stato annunciato il lancio del Festival del Teatro di Poesia, che coinvolge diverse città italiane. L’evento nasce con l’obiettivo di riscoprire le radici della letteratura e della poesia antica, richiamando il momento in cui i versi venivano interpretati dagli aedi nell’antica Grecia. La prima edizione si terrà a Roma, con spettacoli e reading dedicati alle tradizioni poetiche storiche. La manifestazione si svolgerà nel corso di diverse settimane.

Roma, 27 aprile 2026 – Ritornare alle origini della letteratura e della poesia, quando i versi venivano cantati dagli aedi nell’agorà dell’antica Grecia. Ma anche difendere e rispettare poesia e teatro, “due arti distinte che si incontrano”, in un’epoca in cui “si tenta di performatizzare tutto”, spesso con “capacità piuttosto basse”. Nasce da questi presupposti il primo Festival Nazionale del Teatro di Poesia, ideato dal poeta Davide Rondoni e dal compianto David Riondino, sostenuto dal Centro per il Libro e la Lettura e promosso dall’Associazione Culturale Donnafugata 2000 del Teatro omonimo di Ragusa. Un progetto che punta a riportare la parola poetica al centro della vita pubblica e dei principali teatri italiani.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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