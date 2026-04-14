Il sacro incontra l’arte | la chiesa diventa palcoscenico di danza

Il 12 aprile nel pomeriggio si è svolto all’interno di una chiesa consacrata un evento intitolato

Il 12 aprile pomeriggio si è tenuto, all’interno della chiesa consacrata di Santa Cristina e Paolo, “Il sacro incontra l’arte”, un gala di danza che ha visto esibirsi 22 giovani danzatori provenienti da sei scuole tra la regione Emilia-Romagna e Marche: Accademia Antonella Bartolacci, Aulos Danza.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Al chiostro della Santissima Annunziata, l'arte incontra il sacro \ FOTOFino al 30 marzo la mostra collettiva di Anla porta 32 opere tra pittura, scultura e tecniche miste nel cuore di Firenze — ingresso libero Fino al 30...

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