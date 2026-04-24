? Cosa sapere Il gruppo POEM presenta Vangeli con dodici attori presso le Fonderie Limone di Torino.. L'opera di Gabriele Vacis integra la dimensione fisica al messaggio dei testi evangelici.. A Torino, presso le Fonderie Limone, il gruppo POEM ha portato in scena Vangeli, un’opera diretta da Gabriele Vacis che recupera la dimensione fisica e comunitaria del messaggio evangelico attraverso il lavoro di dodici attori. Lo spettacolo, che ha la collaborazione di Roberto Tarasco, ha messo in movimento corpi giovani e carichi di energia per dare voce ai testi di Giovanni, Matteo, Luca e Paolo. L’allestimento scenico ha puntato su una simbologia...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Vangeli a Torino: il corpo e la danza ridanno vita al messaggio sacro

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Temi più discussi: Gabriele Vacis porta sulla scena la parola calda, ostinata e contraria dei Vangeli; UNA BIRRETTA; L’agenda degli appuntamenti da martedì 21 aprile a domenica 10 maggio; Dal pane al palcoscenico: studenti dell'Enaip alle prove dei Vangeli con Vacis e PoEM.

In ‘Vangeli’ del gruppo Poem si ritrova la gioia dello spirito comunitario dei primi cristianiAlle Fonderie Limone di Torino, Gabriele Vacis dirige 'Vangeli', uno spettacolo corale che riscopre il messaggio di gioia e corporalità ... ilfattoquotidiano.it

Gabriele Vacis porta sulla scena la parola calda, ostinata e contraria dei VangeliLa parola dei Vangeli diventa esperienza teatrale: Gabriele Vacis porta in scena uno spettacolo di grande intensità e attualità ... exibart.com

Presso la Chiesa di Santa Elena saranno presentati i celebri Vangeli dell’artista, opere di intensa forza espressiva che traducono il messaggio sacro in un linguaggio visivo contemporaneo, mentre al Museo Diocesano di Caserta saranno esposte le sue opere facebook

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