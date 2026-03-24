Perché lo spaghetto alle vongole per i romani è diventato un lusso

Gli equilibri millenari tra mare e cucina sono saltati. Tra aste all'ultimo rilancio e menu riscritti, ecco perché si svuotano i piatti e gonfiando i conti dei ristoranti Ogni mattina i ristoratori romani si muovono tra le aste nazionali ed estere per garantire il pescato fresco e di qualità a una città che non accetta compromessi. Ma oggi gli equilibri millenari tra mare e cucina sono saltati sotto la pressione combinata del cambiamento climatico, del surriscaldamento delle acque, dall'inquinamento e dell’invasione di specie aliene. Siamo ora entrati nelle cucine della Capitale per toccare con mano le conseguenze di questa crisi. Il Comune si è arreso. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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