Speculazione e rassegnazione | perché il nuovo lungomare di Bari è diventato una trappola per i residenti

Il nuovo lungomare di Bari ha attirato l’attenzione di residenti e visitatori, con molte persone che lo frequentano durante le mattinate di primavera. Alcuni si siedono lungo la spiaggia, altri corrono lungo il lungomare, che si estende per diversi chilometri. Tuttavia, dietro l’apparenza di un’area rinnovata, ci sono questioni legate a speculazioni immobiliari e a una crescente sensazione di insoddisfazione tra gli abitanti della zona.

L'occhio scorre lungo la lunga linea azzurra dell'orizzonte. In un giovedì mattina di marzo, c'è chi ne sta seduto con lo sguardo rivolto verso la spiaggia, chi fa jogging. Chi semplicemente, tornando verso casa dopo la spesa, ne approfitta per una passeggiata. Perché qui, nel quartiere San.🔗 Leggi su Baritoday.it

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