Addio alla Marchesa Spinola | la guida che ha rivoluzionato la Maremma

La domenica 19 aprile si è spenta a Roma all’età di 82 anni la Marchesa Spinola, figura nota per il suo ruolo nel settore economico e sociale della Maremma. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la comunità locale, che ha condiviso con lei momenti di rilievo e cambiamenti importanti. La sua morte ha suscitato cordoglio tra coloro che l’hanno conosciuta e apprezzata per il contributo dato alla regione.

La scomparsa di Franca Spinola, avvenuta a Roma la domenica 19 aprile all’età di 82 anni, segna una ferita profonda per l’economia e il tessuto sociale della Maremma. La donna, che si trovava nella capitale per via di un peggioramento delle sue condizioni di salute negli ultimi giorni, ha rappresentato per decenni un pilastro fondamentale per la Costa d’Argento, trasformando la realtà agricola locale in un modello di eccellenza riconosciuto anche su scala internazionale. L’eredità produttiva tra Albinia e l’Antica Fattoria La Parrina. Il legame tra la marchesa e il territorio non è stato solo simbolico, ma profondamente radicato nelle terre di Albinia.🔗 Leggi su Ameve.eu

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