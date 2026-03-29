La lince che lava la preda prima di mangiarla | un comportamento che sorprende gli scienziati
In Spagna, sono state catturate da fototrappole alcune immagini di linci pardine che immergevano le loro prede nell’acqua prima di consumarle. Questo comportamento è stato osservato e documentato dagli scienziati, che hanno analizzato le immagini raccolte. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti, rendendo noto il metodo adottato dalla linci per preparare o consumare le prede.
In Spagna, le fototrappole hanno immortalato alcune linci pardine mentre immergevano le prede nell’acqua prima di mangiarle. Sono tutte femmine ed è un comportamento che non era mai stato osservato prima. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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