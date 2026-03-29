La lince che lava la preda prima di mangiarla | un comportamento che sorprende gli scienziati

In Spagna, sono state catturate da fototrappole alcune immagini di linci pardine che immergevano le loro prede nell’acqua prima di consumarle. Questo comportamento è stato osservato e documentato dagli scienziati, che hanno analizzato le immagini raccolte. La scoperta ha attirato l’attenzione degli esperti, rendendo noto il metodo adottato dalla linci per preparare o consumare le prede.