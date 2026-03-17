Regione Bilancio in discussione | pioggia di emendamenti oltre 500 modifiche per rallentare la corsa

In Regione si discute il Bilancio di previsione della Campania, approvato dalla Giunta, e ora passa alla fase politica. Sono stati presentati oltre 500 emendamenti da parte dei consiglieri, con l’obiettivo di modificare il testo e rallentare l’iter di approvazione. La discussione si svolge in un clima di intenso confronto tra le diverse forze politiche presenti in aula.

Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il via libera in Giunta, il Bilancio di previsione della Regione Campania entra nella fase più delicata: quella politica, quella vera. Il 19 marzo il documento approderà in Commissione Bilancio, presieduta da Corrado Matera. Sul tavolo non c’è solo una manovra economica, ma una partita tutta interna al Consiglio regionale. Perché insieme al testo arrivano anche circa 550 emendamenti. Un numero che dice molto. E che racconta, senza troppi giri di parole, la strategia dell’opposizione: allungare i tempi, alzare il livello dello scontro, provare a incidere su un provvedimento chiave. La seduta si preannuncia fiume. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Regione, Bilancio in discussione: pioggia di emendamenti, oltre 500 modifiche per rallentare la corsa Articoli correlati Bilancio Regione Campania, oltre 500 emendamenti: Forza Italia punta all’ostruzionismoA firma Susy Panico (Forza Italia) ci sono 500 emendamenti alla manovra di bilancio regionale. Regione Campania, rispunta il condono edilizio: è negli emendamenti di Forza Italia al bilancioTra gli emendamenti ce n'è uno di Forza Italia che ripropone in Campania la riapertura dei termini per il condono berlusconiano del 2003. Una selezione di notizie su Regione Bilancio in discussione pioggia... Temi più discussi: CONSIGLIO REGIONALE CAMPANIA. IL 25 MARZO LA DATA PER LA DISCUSSIONE DEL BILANCIO 2026; Modifiche allo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol; Sanità lombarda, l'allarme sul buco da 1,6 miliardi: la verità di Bertolaso sui conti. Opposizioni non soddisfatte; Bilancio Regione Campania, oltre 500 emendamenti di Forza Italia. Centrosinistra: molti inammissibili. Bilancio Regione Campania, oltre 500 emendamenti: Forza Italia punta all’ostruzionismoA firma Susy Panico (Forza Italia) ci sono 500 emendamenti alla manovra di bilancio regionale. Centrosinistra: inammissibili. fanpage.it Regione: Agenda Digitale 2026, al via la discussione per ridurre digital divideNuovi tralicci in Appennino per continuare a ridurre il digital divide, un Fascicolo sanitario elettronico più semplice da utilizzare, potenziamento della ... chiamamicitta.it Congedi di paternità, in regione qualcosa si muove ma si è lontanissimi dalle realtà del nord Europa - facebook.com facebook Il cognato del presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana è indagato per caporalato: commissariata Paul&Shark x.com