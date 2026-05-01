La Lav candida Fugatti come Nemico degli animali E il governatore è pronto a querelare

La Lav ha inserito il presidente della Provincia di Trento nella categoria 'Il nemico degli animali' agli 'Animal awards'. In risposta, il governatore ha annunciato l'intenzione di querelare l'organizzazione. La vicenda riguarda le accuse rivolte al presidente e la conseguente reazione legale annunciata dal rappresentante politico. La disputa si sviluppa in un contesto di polemiche tra le parti coinvolte.

La Lav candida il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti, agli “Animal awards” nella categoria ‘Il nemico degli animali’' e il governatore minaccia azioni giudiziarie.L’avvocatura di Piazza Dante ha infatti intimato all’associazione animalista di rimuovere la candidatura in un.🔗 Leggi su Trentotoday.it Notizie correlate Fugatti candidato come “peggiore nemico degli animali” dalla Lav: il presidente trentino intima denuncia per diffamazioneOgni anno la Lega Anti Vivisezione promuove l'"Animal Awards" per premiare su scelta dei cittadini personaggi che si sono dati da fare per il... Webinar gratuito “Diritti degli animali ed educazione civica: inquadramento normativo, basi teoriche e strumenti didattici”. In collaborazione con LAVLunedì 31 marzo 2026 Ore 16:00 – 17:30 Online e gratuito Webinar organizzato da Orizzonte Scuola in collaborazione con LAV – Lega Anti Vivisezione... Contenuti utili per approfondire Si parla di: La Lav candida Fugatti a nemico degli animali, il governatore minaccia le vie legali. Fugatti candidato come peggiore nemico degli animali dalla Lav: il presidente trentino intima denuncia per diffamazioneOgni anno la Lega Anti Vivisezione promuove l'Animal Awards per premiare su scelta dei cittadini personaggi che si sono dati da fare per il ... fanpage.it Animal Awards LAV 2026: Presidente Fugatti minaccia querela per candidatura a Nemico degli animaliLa richiesta è di rimuoverlo dalla categoria che comprende altri due politici. Sorprende che il Presidente della Provincia, invece di occuparsi di favorire la convivenza con gli animali selvatici in T ... lav.it