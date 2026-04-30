Fugatti candidato come peggiore nemico degli animali dalla Lav | il presidente trentino intima denuncia per diffamazione
Ogni anno la Lega Anti Vivisezione promuove l'"Animal Awards" per premiare su scelta dei cittadini personaggi che si sono dati da fare per il benessere degli animali. Questa volta c'è anche la sezione "peggior nemico degli animali" in cui è candidato Maurizio Fugatti, il Presidente della provincia autonoma di Bolzano che non l'ha presa molto bene.🔗 Leggi su Fanpage.it
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