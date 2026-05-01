La guerra dell’inchiostro | Pechino riscopre le Ryukyu per incrinare il fianco meridionale del Giappone

Recentemente, si sono intensificati i dibattiti pubblici tra le nazioni vicine, con Pechino che ha ripreso a mettere in discussione la storia delle isole Ryukyu, un arcipelago al centro di tensioni con il Giappone. Attraverso pubblicazioni accademiche e campagne sui social media, la Cina ha contestato interpretazioni storiche e rivendicazioni territoriali, puntando a influenzare l’opinione pubblica e politica nella regione. La disputa si svolge senza l’uso di forze militari, ma con strumenti culturali e mediatici.

Non servono cannoniere quando bastano cattedre, riviste accademiche e campagne social. È il principio che guida l’ultima offensiva cinese nella guerra cognitiva contro il Giappone, un’offensiva che ha per oggetto l’arcipelago di Okinawa e per strumento gli “studi Ryukyu” — disciplina apparentemente erudita, in realtà dispositivo di influenza geopolitica. La notizia, pubblicata oggi da Intelligence Online, è un campanello d’allarme per Tokyo: tra novembre e dicembre 2025, le agenzie di sicurezza giapponesi hanno registrato un’impennata di attività pseudo-accademiche in Cina dedicate alla storia e all’identità delle isole Ryukyu, con l’obiettivo neppure troppo velato di delegittimare la sovranità giapponese sull’arcipelago.🔗 Leggi su It.insideover.com

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