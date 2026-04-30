Biennale Venezia 2026 si dimette la Giuria internazionale

La Giuria internazionale della 61ª Biennale di Venezia ha presentato le proprie dimissioni e non farà più parte dell'edizione del 2026. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, in cui si specifica che le dimissioni sono avvenute nella giornata odierna. La Biennale ha annunciato questa decisione senza ulteriori dettagli. La prossima edizione si svolgerà comunque come programmato.

La Biennale di Venezia comunica in una nota ufficiale che “in data odierna sono pervenute le dimissioni della Giuria internazionale della 61. Esposizione Internazionale d’Arte, In Minor Keys di Koyo Kouoh (9 maggio – 22 novembre 2026), composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Zapperi”. Le dimissioni della giuria arrivano all’indomani della visita degli ispettori del ministero della Cultura, mentre sempre ieri il Commissario alla Cultura Glenn Micallef ha ringraziato in italiano il Ministro Alessandro Giuli per la sua posizione chiara in merito alle polemiche scoppiate per la presenza del Padiglione russo alla prossima esposizione internazionale d’Arte della Biennale di Venezia.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Biennale Venezia 2026, si dimette la Giuria internazionale Notizie correlate Terremoto Biennale: si dimette la Giuria internazionaleSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d’Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe... Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di VeneziaSi è dimessa la Giuria internazionale della 61a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: La Giuria Internazionale della Biennale Arte 2026; I padiglioni all’Arsenale per la Biennale Arte di Venezia 2026; Biennale Arte 2026, la giuria ignorerà i padiglioni di Russia e Israele; Silenzio e contemplazione, la Santa Sede alla Biennale di Venezia. Si è dimessa la Giuria internazionale della Biennale di VeneziaSi è dimessa la Giuria internazionale della 61/a Esposizione internazionale d'Arte, al via il 9 maggio, composta da Solange Farkas (presidente), Zoe Butt, Elvira Dyangani Ose, Marta Kuzma, Giovanna Za ... ansa.it Biennale, si è dimessa la Giuria internazionaleVENEZIA - La Biennale non ha ancora aperto i battenti al pubblico ma nel frattempo non risparmia i colpi di scena: si è dimessa la Giuria internazionale della 61esima ... ilgazzettino.it IN MINOR KEYS è il titolo della Biennale di Venezia 2026 Davanti ai Giardini, all’Arsenale e persino in gondola, Luca Rossi ti guiderà in un viaggio straordinario… nel palmo della tua mano. Un’esperienza immersiva per vedere davvero, e vedere diversam - facebook.com facebook Il ministero della Cultura ha inviato gli ispettori alla Biennale di Venezia: obiettivo, acquisire informazioni sulla riapertura del Padiglione russo alla prossima Esposizione d'arte, al via il 9 maggio #ANSA x.com