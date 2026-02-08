Chi è Rita Sanitate la 26enne morta nell' incidente sulla strada Mola Rutigliano
La notte scorsa, una giovane donna di 26 anni, Rita Sanitate, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada tra Mola e Rutigliano. L’incidente è stato violento e ha coinvolto più veicoli, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per Rita non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto choc per la perdita improvvisa.
Aveva 26 anni Rita Sanitate, la giovane donna morta nel terribile incidente avvenuto questa notte sulla provinciale tra Mola e Rutigliano. L'auto a bordo della quale viaggiava è finita fuori strada, terminando la corsa contro un albero. Un impatto che non ha lasciato scampo alla 26enne, mentre.🔗 Leggi su Baritoday.it
Approfondimenti su Mola Rutigliano
Incidente mortale tra Mola e Rutigliano: auto contro albero, perde la vita una ragazza. Tre feriti in codice rosso
Questa notte, sulla strada provinciale 111 tra Mola e Rutigliano, un incidente ha cambiato la vita di diverse persone.
Elisa Dello Nigro non ce l’ha fatta: morta la 26enne gravemente ferita nell’incidente a Germignaga
Ultime notizie su Mola Rutigliano
Chi era Rita Sanitate, la 26enne di Mola di Bari morta sulla provinciale: «I miei figli la mia vita»Il figlio, di 8 anni, viaggiava con lei al momento dell'incidente: è stato portato in codice rosso al Policlinico di Bari ... lagazzettadelmezzogiorno.it
Chi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma e la 20enne morte in due incidentiChi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma 25enne e la 20enne morte in due incidenti nel Barese ... telebari.it
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.