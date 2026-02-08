Chi è Rita Sanitate la 26enne morta nell' incidente sulla strada Mola Rutigliano

La notte scorsa, una giovane donna di 26 anni, Rita Sanitate, ha perso la vita in un incidente avvenuto sulla strada tra Mola e Rutigliano. L’incidente è stato violento e ha coinvolto più veicoli, lasciando tutti senza parole. Sul posto sono arrivati i soccorsi ma per Rita non c’era più nulla da fare. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto choc per la perdita improvvisa.

