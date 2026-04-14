Piscine comunali cambia la gestione | ecco cosa succederà a Palamostre e via Pradamano

La gestione delle piscine comunali di Udine subirà una modifica significativa, con l’affidamento a un soggetto esterno specializzato. La Giunta ha approvato gli indirizzi per affidare gli impianti di via Ampezzo, conosciuto come Palamostre, e di via Pradamano a una società esterna. Questa decisione riguarda entrambi gli impianti e rappresenta una svolta nel modo in cui verranno gestiti in futuro.

Cambierà tutto per la gestione delle piscine comunali di Udine. La Giunta ha approvato gli indirizzi per affidare a un soggetto esterno specializzato gli impianti di via Ampezzo (Palamostre) e via Pradamano. Si tratta di un passaggio dalla gestione diretta a una concessione di servizi, con.🔗 Leggi su Udinetoday.it Caso Lukaku, svelata la decisione del Napoli: ecco cosa succederàRomelu Lukaku torna in Belgio per la riabilitazione e il Napoli risponde con una multa salata. Leggi anche: Piscine comunali Perriera, completati lavori e collaudo delle nuove strutture