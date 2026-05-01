Questa mattina, un uomo si presenterà davanti ai giudici nel carcere di Regina Coeli per un interrogatorio di garanzia. La sua comparizione segue dichiarazioni fatte in passato, tra cui una frase sulla Brigata Ebraica che, secondo fonti legali, non compare nel verbale ufficiale. La vicenda si concentra sui dettagli delle dichiarazioni rilasciate e sulla loro eventuale validità nel procedimento giudiziario in corso.

Questa mattina Eithan Bondì comparirà davanti ai giudici per l’interrogatorio di garanzia nel carcere di Regina Coeli. Lo scorso 25 aprile, a bordo del suo scooter ha esploso alcuni colpi ad aria compressa contro due esponenti dell’Anpi alla manifestazione di Roma. Probabilmente rilascerà dichiarazioni spontanee per chiedere scusa e risponderà alle domande che gli verranno poste ma c’è un giallo attorno a una sua frase circolata a lungo nei giorni scorsi ma che non si trova nei verbali: “Sono della Brigata ebraica”. La sua iscrizione all’organizzazione è stata smentita dai responsabili e il suo avvocato, Cesare Gai, ha sottolineato che “la frase non è nel verbale, se ha fatto dichiarazioni dovrebbe essere agli atti”.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “La frase sulla Brigata Ebraica? Nel verbale non c’è”. È giallo sulle dichiarazioni di Eithan Bondì

Notizie correlate

25 aprile, Eithan Bondì domani dai pm, verifiche sul suo ruolo nei gruppi «di sicurezza»: «Ma la frase sulla Brigata ebraica nel verbale non c’è»L’interrogatorio di garanzia di Eithan Bondì, il giovane di 21 anni accusato di tentato omicidio per aver sparato, con una pistola da soft air,...

«Sono della Brigata Ebraica»: chi è Eithan Bondi, fermato per gli spari del 25 Aprile a RomaUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi...

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Brigata Ebraica al 25 Aprile, in prima fila Eyal Mizrahi: sua la frase in tv definisci bambino; 25 aprile, Eithan Bondì domani dai pm, verifiche sul suo ruolo nei gruppi di sicurezza: Ma la frase sulla Brigata ebraica nel verbale non c'è; 25 Aprile, Milano si riscopre antisemita. Cacciata la Brigata Ebraica: Siete solo saponette mancate. Nel corteo bandiere di Hamas e Hezbollah; Insulti alla Brigata Ebraica, Nahum: Gestione dell'ordine pubblico inadeguata. 100mila persone al corteo.

La frase sulla Brigata Ebraica? Nel verbale non c’è. È giallo sulle dichiarazioni di Eithan BondìPer l’autore degli spari ad aria compressa contro gli esponenti dell’Anpi la procura ha chiesto la conferma del carcere Questa mattina Eithan Bondì comparirà davanti ai giudici per l’interrogatorio di ... ilgiornale.it

Brigata ebraica, foto di Trump, bandiere di Israele e Scià: perché il 25 aprile è scoppiato il caosDalle bandiere pro-Trump alle querele tra Anpi e comunità ebraica: ricostruzione integrale del caos che ha bloccato il corteo di Milano, tra accuse e controaccuse ... milanotoday.it

La frase choc al corteo del 25 Aprile contro la Brigata Ebraica: solo testimonianze indirette, nessun video né audio - facebook.com facebook

Tensioni sulla Brigata Ebraica, Minetti (Anpi): "Provocatori e colpevoli". Le parole che risvegliano sbraiti da antisemiti razzisti x.com