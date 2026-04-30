25 aprile Eithan Bondì domani dai pm verifiche sul suo ruolo nei gruppi di sicurezza | Ma la frase sulla Brigata ebraica nel verbale non c’è

Domani si svolgerà l’interrogatorio di garanzia di Eithan Bondì, un giovane di 21 anni coinvolto in un procedimento legale. I pubblici ministeri stanno verificando il suo ruolo all’interno di alcuni gruppi considerati di sicurezza. Durante le verifiche, è stato confermato che nel verbale non è presente la frase riferita alla Brigata ebraica. Bondì è accusato di tentato omicidio, e le indagini continuano a chiarire le circostanze.

L’interrogatorio di garanzia di Eithan Bondì, il giovane di 21 anni accusato di tentato omicidio per aver sparato, con una pistola da soft air, contro due manifestanti che partecipavano alle celebrazioni per il 25 aprile con il fazzoletto dell’Anpi al collo è previsto per domani mattina, 1 maggio, nel carcere di Regina Caeli a Roma. Assistito dall’avvocato Cesare Gai con ogni probabilità sceglierà di rispondere alle contestazioni della procura e di fare dichiarazioni spontanee anche nei confronti delle vittime, Nicola Fasciano, 65 anni, e Rossana Gabrieli, 62 anni. colpite rispettivamente vicino al collo e alla guancia, e alla spalla. Per scusarsi e cercare di abbassare i toni rispetto alle prime frasi che avrebbe detto al momento del fermo, ieri mattina, da parte della Polizia.🔗 Leggi su Open.online

Notizie correlate

«Sono della Brigata Ebraica»: chi è Eithan Bondi, fermato per gli spari del 25 Aprile a RomaUn giovane di 21anni, che sarebbe appartenente alla comunità ebraica, è in stato di fermo in relazione al ferimento di un uomo e una donna, entrambi...

Spari 25 aprile Roma, Brigata Ebraica: "Non conosciamo aggressore Eithan Bondi", Anpi: "Non è atto isolato, basta con impunità"Dopo gli spari al corteo del 25 aprile, Anpi denuncia un clima di intimidazione mentre la Brigata Ebraica smentisce ogni legame e condanna l’uso del...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Spari al 25 aprile, l’arrivo in scooter e la fuga verso Piramide: il video che mostra Eithan Bondì colpire due iscritti Anpi; È stato arrestato un uomo per gli spari del 25 aprile a Roma; Eitan Bondi, chi è il 21enne accusato degli spari del 25 aprile a Roma; Chi è Eitan Bondì, il 21enne fermato per gli spari al 25 aprile. I coltelli e il sospetto dei contatti con estremisti.

Chi è Eitan Bondì, il fermato per gli spari del 25 aprileE' quanto emerge sul conto di Eitan Bondì, il 21 enne in stato di fermo per l'accusa di tentato omicidio in relazione a quanto avvenuto a margine di una manifestazione dell'Anpi il 25 aprile scorso a ... ansa.it

Chi è Eithan Bondi: l’iscrizione all’università, l’esperienza da agente immobiliare, il lavoro da rider e i coltelli in casaIl 21enne fermato per gli spari del 25 aprile trasferito nel carcere di Regina Coeli: ha ammesso di aver usato un’arma di softair contro due iscritti all’Anpi ... quotidiano.net

Si chiama Eithan Bondì il giovane che ha sparato ai due membri dell’Anpi nel giorno della Festa della Liberazione. Si è definito appartenente alla Comunità Ebraica. Se sarà trovato colpevole meriterà una condanna durissima. Ma da Bonelli a Salis e Lerner - facebook.com facebook

#NEWS- “Sono stato io”. Ha confessato l’autore degli spari avvenuti il 25 aprile a Roma. Il 21enne Eithan Bondì, fermato con l’accusa di tentato omicidio, avrebbe ammesso le proprie responsabilità davanti agli investigatori, dichiarando anche di essersi disfa x.com