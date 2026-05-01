La Flotilla è una missione per il ripristino della legalità | l’inviato del Fatto si collega con l’Uno Maggio a Taranto

Un inviato del quotidiano si collega con la manifestazione in corso a Taranto, dove una flotilla si trova in mare per chiedere il rispetto della legalità. La manifestazione, che coinvolge diverse imbarcazioni, si svolge nel contesto di una protesta pubblica. La missione è stata annunciata come un’azione volta a richiamare l’attenzione su questioni legali e ambientali legate alla zona. La presenza in mare si protrae da diverse ore, con partecipanti che si sono radunati per esprimere il loro punto di vista.

La flotilla è una missione per il ripristino della legalità, è una manifestazione pubblica in mezzo al mare. Abbonati a Il Fatto Quotidiano. Facciamo un giornale con un solo padrone: i lettori. Rubble Not Opportunity: Let’s Sound the Alarm Against the Dismantling of Scientific Research! Chernobyl, 40 anni dopo: il disastro che cambiò il mondo. Le vittime, l’inquinamento e il rischio nucleare che ritorna “L’attimo fuggente” a Milano: uno degli esperimenti teatrali più interessanti nati capace di unire formazione, produzione e innovazione scenica Meloni riceve Zelensky: “L’Occidente diviso è un regalo alla Russia”. Intesa Roma-Kiev per la...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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