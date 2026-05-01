Domani la Festa del Tulipano si svolgerà per la prima volta sul lungolago, con una parata notturna di carri allegorici. La manifestazione coinvolgerà le vie lungo il lago, offrendo uno spettacolo serale con carri decorati e luci. La tradizionale festa, che si tiene ogni anno, si sposta quest’anno in una nuova location e prevede diversi appuntamenti durante la giornata. La parata notturna rappresenta l’evento principale del programma.

Domani la " Festa del Tulipano " scende per la prima volta sul lungolago con la parata notturna dei carri allegorici. Oltre a tutto l’intrattenimento giornaliero a partire dalle 22, le imponenti strutture dedicate ai Cartoon e rivestite di petali sfileranno illuminate da migliaia di led e fuochi freddi, accompagnate da street band e ballerine brasiliane. L’intrattenimento nell’area verde inizierà già alle 20 con la pizzica dei Tamburellisti di Torrepaduli, seguita da un tributo al fenomeno globale del K-pop e dal dj-set di Carletto Life. Un lavoro imponente che vede impegnati oltre cento volontari per rifinire le sagome di Super Mario e dei Minions.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Festa del Tulipano si sposta sul lungolago

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