La Festa del Tulipano rilancia | le novità dell' edizione 2026
La 56ª Festa del Tulipano e di Primavera si svolgerà nuovamente a Castiglione del Lago e quest’anno presenta due nuove iniziative: la “Cartoon Edition” e “La Notte del Tulipano”. L’evento, previsto per il 2026, si conferma come un appuntamento atteso dalla comunità locale, che si ripropone di celebrare la tradizione e l’identità della zona attraverso diverse attività. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle consuetudini che da anni caratterizzano questa celebrazione.
“Cartoon Edition” e “La Notte del Tulipano”. Sono queste le significative novità della 56esima edizione della “Festa del Tulipano e di Primavera” che torna a Castiglione del Lago con tutta la sua bellezza nel segno della tradizione e della valorizzazione dell’identità di una comunità e del suo. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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