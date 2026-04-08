La Festa del Tulipano rilancia | le novità dell' edizione 2026

La 56ª Festa del Tulipano e di Primavera si svolgerà nuovamente a Castiglione del Lago e quest’anno presenta due nuove iniziative: la “Cartoon Edition” e “La Notte del Tulipano”. L’evento, previsto per il 2026, si conferma come un appuntamento atteso dalla comunità locale, che si ripropone di celebrare la tradizione e l’identità della zona attraverso diverse attività. La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle consuetudini che da anni caratterizzano questa celebrazione.