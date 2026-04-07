La “Festa del Tulipano” si presenta quest’anno con una nuova veste. Sul lungolago si terrà una parata dei carri decorati con un milione di petali di tulipano, pronti a sbocciare su strutture di ferro, legno e cartapesta. I carri rappresenteranno i personaggi di alcuni dei cartoni animati più popolari, creando uno spettacolo colorato e vivace lungo la passeggiata. La manifestazione si svolgerà nelle prossime settimane.

Un milione di petali di tulipano pronti a sbocciare su strutture di ferro, legno e cartapesta per dare vita ai protagonisti dei cartoni animati più amati. La Festa del Tulipano e di Primavera di Castiglione del Lago taglia il traguardo della cinquantaseiesima edizione e lo fa con una metamorfosi profonda: nasce la " Cartoon Edition ", un omaggio al mondo della fantasia pensato per le famiglie e per i più piccoli, che dal 24 aprile al 2 maggio trasformerà il borgo lacustre in un teatro a cielo aperto. Dopo anni dedicati alla celebrazione dei Borghi più belli d’Italia, gli organizzatori dell’associazione "Eventi Castiglione del Lago" hanno scelto di virare su un tema capace di unire le generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La “Festa del Tulipano” cambia look. Nuova parata dei carri sul lungolago

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