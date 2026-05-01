La Festa del Podista si tiene quest’anno per la 32ª volta, confermandosi come appuntamento fisso nel panorama del podismo toscano. La manifestazione si svolge a Seano, in provincia di Prato, e vede la partecipazione di numerosi appassionati che ogni anno si riuniscono per celebrare la passione per la corsa. Oltre alle competizioni, sono state scattate foto e stilata una classifica che sarà resa nota nei prossimi giorni.

Seano (Prato), 1° maggio 2026 – Una presenza che si rinnova e si consolida: la Festa del Podista raggiunge la 32esima edizione e continua a rappresentare un punto fermo nel calendario del podismo toscano. Oltre 450 partecipanti hanno dato vita a una giornata dove sport e territorio si sono intrecciati con naturalezza. https:www.lanazione.itpratosportfesta-del-podista-le-foto-delledizione-2026-awpwaw96 Tre le distanze proposte – 12, 7 e 2 chilometri – pensate per accogliere ogni tipo di partecipante, dai competitivi ai camminatori. Una scelta che conferma lo spirito inclusivo della manifestazione, capace di coinvolgere un pubblico ampio senza perdere la propria identità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Festa del Podista fa 32, ecco foto e classifica

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