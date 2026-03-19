Festa del papà Salvini fa gli auguri e posta la foto di Nathan della famiglia del bosco

In occasione della festa del papà, un politico ha pubblicato sui social un messaggio di auguri accompagnato dalla foto di un bambino. Nel post, ha rivolto gli auguri a tutti i padri, menzionando quelli presenti e assenti, e ha espresso riconoscimento per il loro ruolo. La didascalia include anche un riferimento ai padri che ci proteggono da lontano.

(Adnkronos) – "Auguri a tutti i papà. Ai papà che amano, ai papà che ci sono, ai papà che non ci sono più e ci proteggono da lassù, ai papà che non mollano mai". Così Matteo salvini in un post pubblicato oggi, 19 marzo, su Facebook. Il vicepremier e ministro ha accompagnato il suo messaggio con una foto di Nathan Trevallion, il papà della famiglia del bosco. "E un pensiero particolare a chi, da mesi, lotta per poter stare con i propri bambini e a tutti i papà separati che soffrono ma, per amore dei loro figli, non si arrendono", conclude. —[email protected] (Web Info) ------------- Periodicodaily è un marchio di ArToWork sp z o o - Rynek GLowny 28 - 31-010 Krakow POLAND ----------------- NIP 6762667378 - REGON 528402511 - KRS 0001100769 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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