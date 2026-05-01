Dopo 33 giorni di pausa, la Formula 1 torna in pista con il Gran Premio di Miami. La gara segna la ripresa del campionato dopo l’ultimo appuntamento a Suzuka a fine marzo. La giornata di venerdì ha visto le prime sessioni di prove libere, mentre si aspettano le qualifiche e la Sprint Race, che introdurrà alcune novità tecniche rispetto alle gare precedenti. Il weekend si preannuncia ricco di attese per il proseguimento della stagione.

Dopo 33 giorni, finalmente, tornerà in scena la Formula Uno. Ci eravamo lasciati con il Gran Premio del Giappone di Suzuka del 29 marzo e oggi, venerdì primo maggio, si potrà dare il nuovo via al Mondiale 2026. Come ben sappiamo il mese di aprile è stato di totale riposo viste le cancellazioni dei Gran Premi di Bahrain e Arabia Saudita, per cui l’attesa per il fine settimana del Gran Premio di Miami è elevatissima. Il quarto appuntamento stagionale, che si disputerà sul tracciato ricavato attorno all’Hard Rock Stadium della città della Florida, prenderà il via proprio nella giornata odierna e non darà il minimo respiro ai protagonisti. Non ci sarà tempo per togliersi la ruggine di dosso con calma.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - La F1 riparte dopo una lunga pausa con il GP di Miami tra novità tecniche e la Sprint Race

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