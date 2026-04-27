Dal 1 al 3 maggio si svolgerà a Miami il Gran Premio di Formula 1, segnando il ritorno della competizione in Florida. La pausa tra le tappe in Medio Oriente ha consentito ai team di lavorare sugli aggiornamenti tecnici delle vetture. La gara di Miami quest'anno prevede anche una Sprint, aggiunta al programma tradizionale, che avrà un ruolo nel definire la griglia di partenza.

? Cosa sapere Il GP di Formula 1 a Miami riprende dall'1 al 3 maggio.. La pausa per le tappe in Medio Oriente favorisce gli aggiornamenti tecnici dei team.. Il circuito cittadino attorno all’Hard Rock Stadium accoglierà il quarto round del campionato di Formula 1 dall’1 al 3 maggio, segnando la ripartenza ufficiale del Mondiale dopo l’interruzione causata dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. La stagione 2026 affronta un momento di svolta cruciale. La decisione di cancellare le tappe in Bahrain e Arabia Saudita ha imposto una pausa forzata e non programmata, che ha costretto squadre e piloti a restare lontani dal rettilineo per diverse settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - F1 in Florida: il GP di Miami rilancia la sfida con la Sprint

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