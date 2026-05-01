Il governo ha annunciato il prolungamento di 21 giorni del taglio delle accise sui carburanti, mentre ha anche presentato un nuovo piano dedicato al settore edilizio. Le misure, adottate in un contesto di attuale difficoltà economica, mirano a sostenere cittadini e imprese. La proroga delle agevolazioni sui carburanti si inserisce in un quadro di interventi temporanei, mentre il piano casa prevede iniziative di sviluppo e rilancio del settore edilizio.

Il governo ha presentato il piano casa e prorogato il taglio delle accise sui carburanti per altri 21 giorni. Sono provvedimenti diversi, innescati da un solo scenario: l’economia europea sta rallentando e l’incertezza sta aumentando. Da una parte il governo punta su investimenti per la riqualificazione degli immobili e l’housing sociale, dall’altra conferma uno scudo sull’inflazione per contrastare l’ascesa dei costi della mobilità, in particolare il gasolio che è il carburante che fa muovere le merci. Il piano casa varato da Meloni e Salvini ha un orizzonte pluriennale, è stato accolto bene, senza pregiudizi ideologici, da chi fa impresa...🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - La doppia sfida su barile e mattone

Notizie correlate

L’Eredità in prima serata su Rai 1: ospiti e campioni della doppia puntata Sfida tra GigantiUna doppia puntata speciale per L'Eredità e per Marco Liorni, che si prepara ad accogliere su Rai 1, stasera e domani alle 21:30, ospiti e vecchi...

Il Paese va alla sfida del mattoneL'Italia deve superare la tradizionale dicotomia tra grandi opere e interventi locali.

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La doppia sfida amichevole Francia-Italia (25 e 26 aprile) in diretta streaming su FISG.tv. Disponibili anche le partite dell’Italia femminile Under 16; SALUS SEREGNO DE ROSA. OGGI DOPPIA SFIDA AL LIBERAZIONE, POI SU PIU' FRONTI IL 25 APRILE; Raptor Engineering avvia la doppia sfida McLaren nel Tricolore GT; Emergenza carburante e missione nello Stretto. La doppia sfida (anche italiana) a Cipro.

Softball: Pianoro, doppia vittoria su Rovigo in Serie A1La quinta giornata di Serie A1, nel softball, si va a chiudere con la doppia sfida tra Mia Office Pianoro e Itas Mutua Rovigo. Il punteggio vede ... oasport.it

Baseball Serie B / Il JFK Mondovì non concede sconti e si aggiudica la doppia sfida con i Buffaloes di BovisioIl JFK Baseball Mondovì sfrutta a favore il fattore campo e vince la doppia sfida con i Buffaloes di Bovisio. Galletti con 5 punti in classifica come il Piacenza, che deve recuperare una partita. Nel ... targatocn.it

Un anno fa inizia una doppia sfida che resterà negli annali della Champions League x.com

Leggi l'articolo - Doppia sfida per Biella Rugby, in campo Under 16 e squadra Cadetta #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #rugby #biella - facebook.com facebook