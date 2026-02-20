L’Eredità in prima serata su Rai 1 | ospiti e campioni della doppia puntata Sfida tra Giganti
L’Eredità torna in prima serata su Rai 1 con una doppia puntata speciale, portando ospiti e campioni storici sul palco. La trasmissione, condotta da Marco Liorni, coinvolge concorrenti provenienti dal passato del quiz. Durante le due serate, i partecipanti si sfidano in una “Sfida tra Giganti”, creando un clima di grande competizione. La puntata di questa sera alle 21:30 promette emozioni e confronti tra volti noti del game show.
Una doppia puntata speciale per L'Eredità e per Marco Liorni, che si prepara ad accogliere su Rai 1, stasera e domani alle 21:30, ospiti e vecchi campioni nella Sfida tra Giganti In attesa di Sanremo, l'ammiraglia RAI dedica due prime serate a uno dei suoi quiz show più amati e longevi. Stasera e domani su Rai 1 andrà in onda L'Eredità nella versione speciale della Sfida tra Giganti. Alla conduzione del programma, come nella sua versione quotidiana, ci sarà Marco Liorni, che guiderà il pubblico in quello che si trasformerà anche in un festeggiamento per i 20 anni de La ghigliottina, il gioco più popolare dello show.🔗 Leggi su Movieplayer.it
