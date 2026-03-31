Il Paese va alla sfida del mattone

Durante un evento organizzato da Il Giornale e Moneta presso la Fondazione Feltrinelli di Milano, l'architetto Stefano Boeri ha sottolineato la necessità per l’Italia di superare la divisione tra grandi opere e interventi locali. La discussione ha riguardato le strategie per affrontare le sfide nel settore immobiliare e infrastrutturale nel paese.

L'Italia deve superare la tradizionale dicotomia tra grandi opere e interventi locali. È il messaggio lanciato dall'architetto Stefano Boeri durante un evento promosso da Il Giornale e Moneta alla Fondazione Feltrinelli di Milano. «Possiamo intendere le infrastrutture come grandi dispositivi per la mobilità, ma anche come un insieme diffuso di elementi», ha spiegato Boeri, prendendo ad esempio le 57mila scuole sparse per lo Stivale, una rete capillare «che rappresenta una connessione non materiale ma fondamentale per il Paese». Lo stesso vale per pezzi di città ereditati dal secolo scorso, come le caserme. «Sono infrastrutture... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Il Paese va alla sfida del mattone Articoli correlati Bangladesh: Elezioni dopo le proteste del 2024, sfida tra nazionalisti e coalizione islamista per il futuro del paese.Bangladesh al Voto: Tra Eredità di Proteste e Nuove Sfide Politiche Il Bangladesh si è recato alle urne oggi, 12 febbraio 2026, per eleggere un nuovo... Leggi anche: Il mattone servirà ancora alla Cina. Ecco perché Ginevra con Amare” di La Rappresentante Di Lista: superpass | The Voice Kids Italy Blind Auditions Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Conte e Schlein pronti alla sfida dopo il referendum: Prima le idee, poi le primarie; Obesità, oltre il farmaco: la sfida tra cure, equità e stigma; Il colpo del referendum sulla maggioranza. Ora la sfida sulla legge elettorale; Conoscenza e cultura della prevenzione: così si vince la sfida dell’acqua. Questa è Coron. A causa del suo isolamento dal resto del paese, Coron è uno tra i posti più belli e incontaminati delle Filippine. E’ una destinazione ideale per gli amanti della natura che amano visitare posti tranquilli non invasi da orde di turisti. Gli amanti del facebook Un paese per Dzeko. Dopo il video con i giocatori italiani che esultano all’eliminazione del Galles, l'attaccante della Bosnia-Erzegovina ha dato una lezione di buon senso. Di @maurizio_crippa x.com