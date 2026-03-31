Il Paese va alla sfida del mattone

Da ilgiornale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento organizzato da Il Giornale e Moneta presso la Fondazione Feltrinelli di Milano, l'architetto Stefano Boeri ha sottolineato la necessità per l’Italia di superare la divisione tra grandi opere e interventi locali. La discussione ha riguardato le strategie per affrontare le sfide nel settore immobiliare e infrastrutturale nel paese.

L'Italia deve superare la tradizionale dicotomia tra grandi opere e interventi locali. È il messaggio lanciato dall'architetto Stefano Boeri durante un evento promosso da Il Giornale e Moneta alla Fondazione Feltrinelli di Milano. «Possiamo intendere le infrastrutture come grandi dispositivi per la mobilità, ma anche come un insieme diffuso di elementi», ha spiegato Boeri, prendendo ad esempio le 57mila scuole sparse per lo Stivale, una rete capillare «che rappresenta una connessione non materiale ma fondamentale per il Paese». Lo stesso vale per pezzi di città ereditati dal secolo scorso, come le caserme. «Sono infrastrutture... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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