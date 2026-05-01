La dinastia Pahlavi ascesa e caduta degli Scià dell’Iran

Il 16 gennaio 1979, l’ultimo Scià dell’Iran lascia il paese a bordo di un aereo, accompagnato dall’Imperatrice. Questa decisione segna la fine del suo governo e l’epilogo di un lungo periodo di potere. La sua partenza avviene in un momento di crescente instabilità politica e proteste di massa. La dinastia Pahlavi, che aveva dominato l’Iran per decenni, si dissolve con questo evento.

Il 16 gennaio 1979, Mohammad Reza Pahlavi sale sull’aereo che lo porterà lontano dall’Iran insieme all’Imperatrice Farah Diba. Sorride ai fotografi, saluta i militari, prova a mantenere il controllo davanti alle telecamere. Ufficialmente, è soltanto una partenza temporanea per “una vacanza”; in realtà, è la fine di un impero. Dietro di lui restano i palazzi reali di Teheran, le celebrazioni faraoniche di Persepoli, i gioielli della Corona iraniana e il sogno coltivato per oltre mezzo secolo dalla dinastia Pahlavi: trasformare l’Iran in una potenza moderna, laica e occidentalizzata. Pochi mesi dopo, la rivoluzione islamica guidata dall’Ayatollah Ruhollah Khomeini cancellerà la monarchia e cambierà per sempre il volto del Paese.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La dinastia Pahlavi, ascesa e caduta degli Scià dell’Iran Talking about PAHLAVI DYNASTY in English | Easy English Speaking Practice Notizie correlate Il ritorno dello Scià al Cpac: Reza Pahlavi e la scommessa del cambio di regime in IranNell’ultimo giorno del CPAC, la grande conferenza dei conservatori americani, dopo una serie di interventi dei membri dell’amministrazione Trump, il... Iran, il figlio dello scià Pahlavi contestato a Berlino: imbrattato con liquido rossoReza Pahlavi, figlio dello scià di Persia, è stato imbrattato di liquido rosso mentre usciva da un edificio dopo una conferenza stampa a Berlino.