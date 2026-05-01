La vicenda riguarda il futuro di un chiosco bar situato nei giardini Volontari del Sangue di via Diaz, gestito da un noto operatore locale. La decisione sulla sua eventuale revoca o conferma sarà presa dal Tribunale Amministrativo di Milano nel 2027. Il chiosco, attivo da circa vent’anni, rappresenta un punto di riferimento per molti giovani durante l’estate. La questione giudiziaria coinvolge direttamente l’attività commerciale e la gestione del luogo pubblico.

Si giocano davanti al tribunale amministrativo di Milano le sorti del chiosco bar dei giardini Volontari del Sangue di via Diaz, gestito da un noto operatore cittadino del settore e punto di riferimento estivo per migliaia di giovani ormai da vent’anni. La convenzione scaduta nel 2020 e poi prorogata sino allo scorso anno è stata infatti al centro di una nuova gara, svoltasi a fine 2025 e ora “contestata” dai vecchi gestori che da questa stessa gara sono usciti con una proposta economica finita all’ultimo posto. Intanto il Tar ha accolto la richiesta degli attuali gestori e ha sospeso i risultati del bando, rimandando al gennaio del 2027 la discussione in merito.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La contesa sul chiosco. Sul futuro del piccolo bar deciderà il Tar nel 2027

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