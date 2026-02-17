Il piccolo Tommaso non si arrende Oggi si deciderà sul nuovo trapianto

Tommaso, il bambino di cinque anni affetto da una grave malattia, lotta per vivere e oggi si deciderà se sarà possibile effettuare un nuovo trapianto. La madre spiega che i medici hanno confermato che il suo corpo può ancora ricevere l’intervento, anche se la situazione resta difficile. Il piccolo continua a resistere, nonostante le complicazioni che si sono presentate negli ultimi giorni.

La mamma: «Mi hanno confermato che rimane ancora operabile. Sta combattendo come un guerriero». Ma il quadro resta critico. Patrizia Mercolino «non molla» e non lascia un attimo da solo Tommaso, il suo piccolino che sta lottando come «un guerriero» in quel lettino di ospedale. Il passare delle ore diventa cruciale per il futuro del bimbo di appena due anni ricoverato in coma farmacologico nel reparto di Terapia intensiva dell'ospedale Monaldi di Napoli dopo aver subito il trapianto di un cuore «bruciato».